Названо место премьерного показа МС-21-300 с пассажирским интерьером

Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером состоится на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в 2019 году. Об этом в субботу, 16 марта, сообщила пресс–служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«Принято решение провести премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером на авиакосмическом салоне МАКС-2019», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

МС-21 — проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тыс. км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим.

Первый полет МС-21-300 выполнил в мае 2017 года, а 3 ноября лайнер совершил с аэродрома в Жуковском первый полет в рамках летных испытаний.

15 марта сообщалось о возможности отмены авиасалона МАКС-2019. Такие выводы журналисты сделали из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Однако правительство России, Минпромторг и «Ростех» опровергли отмену мероприятия.