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Власти опровергли отмену МАКСа в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство России, Минпромторг и «Ростех» опровергли отмену Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году.

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О возможности отмены МАКСа стало известно из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации 15 марта. Согласно документу, МАКС заменили на Международный военно-морской салон — МВМС-2019.

При этом в приемной компании-организатора «Авиасалон» заявили о продолжении подготовки мероприятия, которое должно состояться в период с 27 августа по 1 сентября.

В пресс-службе кабмина сообщили, что «авиасалон МАКС в 2019 году запланирован». Международный форум «Армия-2019» проведут в июне, а МВМС-2019 — в июле, пишет «РИА Новости».

В Минпромторге также заявили, что «МАКС состоится в запланированные сроки». Информацию подтвердили в госкорпорации «Ростех», добавив, что «отказ от проведения авиасалона в 2019 году не обсуждался».

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