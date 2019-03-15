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В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году в России, причина отмены не уточняется. Соответствующее распоряжение 15 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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В документе отмечается, что вместо МАКС в июле будет проведен Международный военно-морской салон «МВМС-2019» в Санкт-Петербурге.

При этом организаторов салона о его отмене не оповестили, пишет агентство «РИА Новости».

«Подготовка идет вовсю, все распоряжения есть на официальном сайте», — заявили журналистам в приемной компании «Авиасалон», выступающей организатором мероприятия.

В московском офисе, в свою очередь, в сообщили, что не в курсе отмены МАКС-2019 и по-прежнему рассчитывают провести его с 27 августа по 1 сентября.

МАКС проводится в городе Жуковском начиная с 1993 года каждый нечетный год. Он является одним из крупнейших в мире авиакосмических форумов, демонстрирующих российские высокие технологии и открытость внутреннего рынка страны для совместных проектов с иностранными партнерами.

В 2017 году салон посетили 330 тыс. человек, для обеспечения безопасности были привлечены более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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