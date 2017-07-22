На авиасалоне МАКС-2017 представили новейший российский бронеавтомобиль Buran, который должен составить достойную конкуренцию «Тигру». Об этом сообщает портал St-kt.ru.

Броневик был создан в Нижнем Новгороде, на его разработку ушло четыре месяца. Отмечается, что у Buran и «Тигра» много общего: одинаковый класс, идентичные габариты, обе машины оснащены 4-цилиндровым дизельным агрегатом ЯМЗ-534.

Среди преимуществ новой бронемашины — мощная броня, которой присвоен класс защиты 6А. Таким образом, новинку не получится повредить даже винтовкой СВД. Более того, бронемобиль является трансформером — машина построена из четырех модулей, которые легко монтируются и демонтируются, позволяя изменять конструкцию модели. Броневик вмещает десять человек. Однако по мощности Buran проигрывает «Тигру» — 99,2 кВт против 158 кВт.

Отмечается, что коробка передач и ведущие мосты взяты у внедорожных грузовиков «ГАЗ». Для поставок за рубеж новинка будет оснащена импортной автоматической системой передач.