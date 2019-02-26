Вице-премьер РФ рассказал о сроках производства МС-21

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что серийный выпуск среднемагистрального самолета МС-21 планируется начать в 2021 году на Иркутском авиационном заводе. Об этом он заявил во вторник, 26 февраля, после посещения предприятия.

Борисов добавил, что в настоящий момент завод обладает всеми возможностями для того, чтобы осуществлять выпуск 100 самолетов в год.

«Существующие производственные мощности и смонтированное оборудование, я думаю, к рубежу 2022 года вполне будут способны осуществлять выпуск 72 самолетов. Моя мечта, что надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть», — цитирует его «РИА Новости».

18 февраля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о переносе запуска серийного производства пассажирского среднемагистрального самолета МС-21 на конец 2020 года.

По его словам, данное решение принято в связи с тем, что Россия переходит на использование композитных материалов собственного производства при создании крыльев для данного воздушного судна.

Поставка материалов США и Японии для «черного крыла» МС-21 прекратилась из-за западных санкций в отношении АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» («Ростех»). Теперь компаниям придется либо покупать композит у Китая, который в несколько раз тяжелее и толще, либо налаживать производство непосредственно в России.