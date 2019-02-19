В «Ростехе» рассказали о завершении поставок Су-35 в Китай

Россия завершает поставки истребителей Су-35 и авиационных боекомплектов в рамках выполнения контракта с Китаем. Об этом 19 февраля заявил директор «Ростеха» по международному сотрудничеству и региональной политике Виктор Кладов.

«Завершается реализация контракта на поставку Су-35. Это и сами самолеты, и АСП — комплекты авиационных средств поражения. Это и пакет обучения. Наши лётчики-инструкторы высочайшего класса работают вместе с китайскими коллегами», — цитирует его «Интерфакс».

20 сентября 2018 года США ввели санкции против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом»: за закупку истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. После этого официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что американские санкции являются грубым нарушением принципов международных отношений.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолет, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.