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СМИ узнали об увольнении главного конструктора новых модулей для МКС

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Руководитель проектного офиса по новым российским модулям для Международной космической станции (МКС) в ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в структуру «Роскосмоса», Сергей Савельев ушел с должности. Об этом 16 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

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Агентство отмечает, что конструктор сменил место работы незадолго до начала обсуждения судьбы многофункционального лабораторного модуля, создаваемого для российского сегмента МКС в течение 15 лет.

Точная причина увольнения не называется, отмечает «Газета.ру». В корпорации также пока не решили вопрос о преемнике Савельева.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что 16 марта «Роскосмос» и «Энергия» примут решение, где пройдет окончательная подготовка к отправке на МКС многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Выбор стоит между Центром Хруничева, где он ремонтируется с 2013 года, РКК «Энергия» и Байконуром.

Создание МЛМ продолжается с 1990-х годов, но его запуск и введение в состав российского сегмента МКС постоянно откладываются. Это связано с загрязнением посторонними частицами топливной системы. Сейчас пуск запланирован на лето 2020 года.

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