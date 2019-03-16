СМИ узнали об увольнении главного конструктора новых модулей для МКС

Руководитель проектного офиса по новым российским модулям для Международной космической станции (МКС) в ракетно-космической корпорации «Энергия», входящей в структуру «Роскосмоса», Сергей Савельев ушел с должности. Об этом 16 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники.

Агентство отмечает, что конструктор сменил место работы незадолго до начала обсуждения судьбы многофункционального лабораторного модуля, создаваемого для российского сегмента МКС в течение 15 лет.

Точная причина увольнения не называется, отмечает «Газета.ру». В корпорации также пока не решили вопрос о преемнике Савельева.

Накануне глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что 16 марта «Роскосмос» и «Энергия» примут решение, где пройдет окончательная подготовка к отправке на МКС многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Выбор стоит между Центром Хруничева, где он ремонтируется с 2013 года, РКК «Энергия» и Байконуром.

Создание МЛМ продолжается с 1990-х годов, но его запуск и введение в состав российского сегмента МКС постоянно откладываются. Это связано с загрязнением посторонними частицами топливной системы. Сейчас пуск запланирован на лето 2020 года.