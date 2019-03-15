Названа дата транспортировки тела Малашенко из Испании в Россию

Гроб с телом политтехнолога и одного из основателей телеканала НТВ, Игоря Малашенко, 15 марта будет направлен в Россию из Испании, где он скончался. Об этом ТАСС рассказали в консульстве России в Мадриде.

В дипведомстве отметили, что в Москву гроб прибудет уже 16 марта.

Похороны медиаменеджера пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище.

12 марта испанский суд разрешил транспортировать на родину тело Малашенко. Днем ранее расширенная токсикологическая экспертиза не выявила криминальной составляющей в смерти медиаменеджера.

Малашенко нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой.

Позднее его вдова Божена Рынска предположила, что смерть могла быть насильственной. Она отмечала, что ее муж не оставил предсмертной записки, а также «очень боялся суда и угроз». По утверждению Рынски, Малашенко находился в состоянии тяжелого судебного процесса по разделу имущества с бывшей женой Еленой.