Названа дата похорон Малашенко

Гроб с телом российского медиаменеджера Игоря Малашенко 16 марта рейсом «Аэрофлота» доставят в Москву из Испании, где он скончался. Похороны пройдут в понедельник, 18 марта, на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

12 марта испанский суд разрешил транспортировать на родину тело Малашенко. Днем ранее расширенная токсикологическая экспертиза не выявила криминальной составляющей в смерти медиаменеджера.

Одного из основателей телеканала НТВ и политтехнолога нашли мертвым в его доме в Испании 25 февраля. В предварительном отчете о вскрытии говорилось, что причиной смерти стало самоубийство.

Позднее его вдова Божена Рынска предположила, что смерть могла быть насильственной. Она отмечала, что ее муж не оставил предсмертной записки, а также «очень боялся суда и угроз». По утверждению Рынски, Малашенко находился в состоянии тяжелого судебного процесса по разделу имущества с бывшей женой Еленой.