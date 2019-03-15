ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Калининградской области

Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Калининградской области. Об этом сообщили в Балтийском флоте.

Полковой комплект ЗРС прибыл в пункт постоянной дислокации с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Поступление предварили испытания начальных боевых стрельб.

В честь первого выхода расчетов состоялась торжественная церемония, пишет агентство ТАСС.

Система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. ЗРС была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф».

По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».