РФ обучит китайских военных для второго полка С-400

Военные Народно-освободительной армии Китая приедут в Россию для изучения системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф». Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Около 100 военнослужащих Народно-освободительной армии Китая с марта по июнь пройдут подготовку в учебном центре РФ по вопросам эксплуатации и боевого применения второго полкового комплекта С-400», — сказал собеседник агентства, добавив, что комплект должен быть передан КНР во второй половине текущего года.

После заключения в 2014 году Россией контракта с Китаем на поставку не менее шести дивизионов С-400 на сумму свыше $3 млрд российскими ПВО заинтересовались Турция, Индия и Саудовская Аравия. Индия начнет получать российские системы С-400 «Триумф» в октябре 2020 года.

Система С-400 предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Была принята на вооружение 28 апреля 2007 года, экспортное название «Триумф». По мнению экспертов, ЗРК играет ключевую роль в концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа».