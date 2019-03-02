США опять попросили Турцию отказаться от С-400

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

При этом он добавил, что США ведут переговоры о продаже Турции ЗРК Patroit вместо С-400, передает агентство Bloomberg. Шанахан вновь повторил, что в случае приобретения Турцией С-400 США могут отказать ей в закупке истребителей F-35, а также в участии в производстве этих самолетов.

Кроме того, Шанахан отметил, что после назначения 1 января исполняющим обязанности министра обороны США он пять раз беседовал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, передает «Федеральное агентство новостей».

Вашингтон неоднократно выступал против покупки Турцией российских ЗРК и угрожал санкциями. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 21 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение С-400 «решенным делом».

В январе турецкие власти вновь отклонили предложение США по Patroit, так как оно не включало в себя передачу технологий и скидку на требуемые США $3,5 млрд. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Отмечалось, что С-400 обойдутся Турции в три раза дешевле. Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году на сумму $2,5 млрд. 2 декабря глава сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турция должна сделать выбор между РФ и Западом.

15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400. Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет и гиперзвуковых целей.