Прямой эфир

США опять попросили Турцию отказаться от С-400

0
Фото: Global Look Press/Tobias Hase
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что продолжает убеждать власти Турции отказаться от планов покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

ФСВТС: С-400 будет в Турции в середине 2019 года
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал об исполнении контракта на поставку системы ПВО

При этом он добавил, что США ведут переговоры о продаже Турции ЗРК Patroit вместо С-400, передает агентство Bloomberg. Шанахан вновь повторил, что в случае приобретения Турцией С-400 США могут отказать ей в закупке истребителей F-35, а также в участии в производстве этих самолетов.

Кроме того, Шанахан отметил, что после назначения 1 января исполняющим обязанности министра обороны США он пять раз беседовал со своим турецким коллегой Хулуси Акаром, передает «Федеральное агентство новостей».

Вашингтон неоднократно выступал против покупки Турцией российских ЗРК и угрожал санкциями. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 21 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение С-400 «решенным делом».

В январе турецкие власти вновь отклонили предложение США по Patroit, так как оно не включало в себя передачу технологий и скидку на требуемые США $3,5 млрд. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

Отмечалось, что С-400 обойдутся Турции в три раза дешевле. Москва и Анкара заключили контракт на поставки четырех дивизионов ЗРК в 2017 году на сумму $2,5 млрд. 2 декабря глава сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Турция должна сделать выбор между РФ и Западом.

15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400. Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет и гиперзвуковых целей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500
Жириновский проговорился о «закрывающей всю планету» системе ПВО С-700

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017