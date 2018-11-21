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Турция назвала приобретение С-400 «решенным делом»

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал приобретение российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» «решенным делом», которое нельзя отменить.

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«Текущая сделка — дело решенное. Я не могу ее отменить», — заявил Чавушоглу Reuters после встречи с госсекретарем США Майклом Помпео. Министр также добавил, что страна продолжит приобретать вооружение у союзников.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Турции прекратить поставки уже оплаченных истребителей F-35.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд. 15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400.

Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

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