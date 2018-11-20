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СМИ сравнили стоимость С-400 и аналогичных американских систем

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 оказались дешевле аналогичных американских систем и при этом превзошли лучшую систему США — THAAD. Об этом рассказал телеканал CNBC со ссылкой на информированные источники.

По данным канала, российская система на данный момент стоит около $500 млн. При этом американские батареи Patriot Pac-2 и THAAD стоят $2 млрд и $3 млрд соответственно, пишет «РИА Новости».

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Также эксперты заявили, что С-400, хоть и не является идеальным оружием, затмевают гордость военной промышленности США в данной сфере — систему THAAD.

Однако эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эндрю Хантер заявил, что разница в цене настолько существенна в связи с тем, что США предоставляют также техническую поддержку своих комплексов и серьезное сотрудничество. Кроме того, покупатели российских систем могут оказаться под американскими санкциями.

Издание отмечает, что российские системы ПВО стали «головной болью» для многих стран, в том числе для Израиля, который после поставок С-300 в Сирию столкнулся со сложностями в проведении новых операций в республике.

15 ноября стало известно, что не менее 13 стран выразили желание приобрести С-400.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

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