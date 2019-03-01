Армия России в ближайшее время получит ЗРК С-500

Армия России в ближайшее время ожидает поступления новейших зенитных ракетных систем С-500.

Об этом сообщил начальник военной академии Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова Владимир Ляпоров.

По его словам, в 2019 году пройдет первый выпуск офицеров, которые прошли обучение для работы на С-500, цитирует генерал-лейтенанта «Федеральное агентство новостей».

Сейчас самой передовой зенитной ракетной системой является ЗРК C-400 «Триумф». Поставки комплексов включены в программу перевооружения Российской армии.

Также Россия подписала три крупных контракта на поставки С-400 — в Китай, Турцию и Индию. Поставки турецким партнерам запланированы на 2019 год. Система С-500 «Прометей» придет на смену С-400.

Американское издание The National Interest ранее рассказало об уникальности С-500. По словам экспертов издания, дальность ракет С-500 составляет 600 км, что примерно на 200 км превосходит возможности С-400.

Кроме того, новая система способна одновременно отслеживать и перехватывать до 10 боеголовок, которые движутся со скоростью около 6,5 км/с. Авторы материала особенно подчеркивают, что сомневаются в том, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено технологическими трудностями.