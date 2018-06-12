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The National Interest рассказал об уникальности российских С-500

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Новый российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-500 не имеет аналогов в мире, пишет The National Interest.

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Эксперты издания отметили, что С-500 могут перехватывать баллистические ракеты и спутники как на небольшом расстоянии, так и на значительной высоте.

«Хотя еще не все возможности С-500 были продемонстрированы Западу, оснований сомневаться в возможностях российских систем противовоздушной обороны нет», — говорится в материале.

При этом тактико-технические характеристики ЗРК не дают повода сомневаться в его потенциале.

Издание отмечает, что согласно разведке США, в России прошли испытания новейших С-500 на расстояниях, которые ранее считались невозможными.

«Система успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (около 481 километра. — Ред.) <…> это на 50 миль больше (80,4 кv), чем способна преодолеть любая другая подобная система», –– указали эксперты.

Также журналисты обратили внимание, что С-500 использует разные виды вооружения в зависимости от угрозы.

Так, против баллистического оружия ЗРК применяет ракеты, способные достигать цели, передвигающиеся со скоростью до 7км/с.

В статье предполагается, что С-500 сможет сбить объекты на высоте 200 км и в радиусе 600 км.

Системы С-500 «Прометей» предназначены для одновременного обнаружения и перехвата до 10 баллистических сверхзвуковых целей, а также уничтожения боевых блоков гиперзвуковых ракет. Первые комплексы поступят на вооружение в 2020 году. В апреле стало известно, что российские ПВО С-400 «Триумф» получат возможность перехватывать цели в космосе. Испытания ракет 40Н6 перешли в завершающую стадию. В перспективе эти ракеты станут основным вооружением С-500.

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