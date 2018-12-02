Сенат США предъявил Турции ультиматум из-за С-400

Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада, заявил глава сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф.

«Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки С-400, ее ждут последствия. Если она хочет остаться в программе F-35, то должна отказаться от получения российских систем С-400», — приводит его слова Bloomberg.

Опрошенные агентством специалисты, среди которых военный эксперт Стивен Залога, выразили мнение, что США и НАТО опасаются, что после поставок С-400 в Турцию придут российские военные специалисты.

«Существует беспокойство, что турки позволят российским специалистам испытать радары С-400 против турецких F-35 с целью свести на нет их антирадарные свойства», — пояснил эксперт.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году.

Кроме того, комплексы приобрели Индия и Саудовская Аравия. США неоднократно высказывали недовольство и грозили санкциями «всему миру» за покупку российского вооружения.

Несмотря на это, желание приобрести С-400 выразили уже не менее 13 государств, среди которых Египет, Вьетнам, Катар, Алжир, Марокко и Ирак.