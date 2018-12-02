В Турции объяснили покупку С-400 у Москвы

Турция приобрела российские C-400, так как Москва сделала лучшее предложение в тот момент, когда это было нужно. Об этом в субботу, 1 декабря, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В последние десять лет мы пытались купить у наших американских друзей — я имею в виду комплекс Patriot, — но ничего не вышло», — цитирует его RT.

Чавушоглу добавил, что у Турции была необходимость в системах ЗРК и она приобрела их у России.

При этом он заметил, что Турция готова к сотрудничеству с любой страной, способной предложить хорошую сделку.

Комплексы С-400 предназначены для поражения всех современных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов различных типов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей, а также постановщиков помех.

Россия в последние годы заключила несколько контрактов и в ближайшее время начнет поставки комплексов в Турцию, Индию и Саудовскую Аравию.

15 ноября телекомпания CNBC сообщила, что не менее 13 государств выразили желание приобрести ЗРК С-400. Среди них Египет, Вьетнам, Катар, Саудовская Аравия, Алжир, Марокко и Ирак.