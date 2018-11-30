Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

«В Хабаровском крае военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на новой зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400. Торжественный ритуал заступления на боевое дежурство состоялся в пятницу», — цитирует заявление «РИА Новости».

В рамках подготовки к освоению новой техники военные прошли обучение в Астраханской области, выполнив успешные пуски ракет.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на расстоянии от 60 до 400 км. Каждая установка может одновременно обстреливать до 36 целей с наведением до 72 ракет.

Ранее 29 ноября сообщалось, что до конца этого года в Крыму развернут новый дивизион комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С».