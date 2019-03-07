Москвичей попросили не тревожить совят-пуховичков

Орнитологи попросили жителей Москвы не тревожить и не трогать совят-пуховичков, которых уже можно встретить в парках, чтобы не отпугнуть их родителей.

Как рассказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, в столице начался сезон вывода сов, чьи птенцы активны и зачастую вылезают из гнезд, а взрослым особям приходится собирать их в кучку.

«Если жители увидят птенцов, которым не угрожает откровенная опасность со стороны ворон либо еще каких-то хищников, то тогда не надо их трогать и стараться приближаться близко», — приводит его слова «Газета.ру».

Только в ситуации, когда птенец ранен или на него нападают другие животные, человек может вмешаться. Однако спасенную особь придется выходить или вырастить самостоятельно. Если же человек этого сделать не может, Мишин рекомендует обратиться в орнитарий.

4 марта сообщалось, что с приходом весны столичные вороны становятся агрессивными, так как у них наступает период гнездования и вывода потомства. Москвичам даже рекомендуют носить с собой зонт для защиты от этих пернатых.