На юго-востоке Москвы впервые за 10 лет обнаружили бобров

Специалисты Мосприроды впервые за 10 лет обнаружили на юго-востоке столицы бобров.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, это самец и самка в возрасте около двух лет. Они начали строить хатку на правом берегу Москвы-реки со стороны Первого Бесединского моста в районе Братеево.

В пресс-службе ГПБУ «Мосэкомониторинг» отметили, что главным условием для комфортного проживания речного бобра является чистая вода.

«То, что пара поселилась на юго-востоке Москвы, свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в этой части города», — отметили в ведомстве.

Всего в Москве, по последним данным, живут около 30 бобров. Увеличение числа особей специалисты связывают с улучшением состояния воды. Как отмечает портал мэра, самый популярный у этих животных водоем в Москве — река Яуза. В этом году бобры также были замечены в заказнике «Долина реки Сетунь», на Химкинском водохранилище, а также на территории природно-исторических парков «Москворецкий» и «Покровское-Стрешнево».

В ноябре прошлого года жители подмосковных Мытищ пожаловались, что бобры, живущие в Яузе, грызут деревья, посаженные вдоль берега в рамках благоустройства.