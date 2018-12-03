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Зашедшие в супермаркет «за покупками» бобры стали звездами Сети

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В американском штате Массачусетс два бобра пришли в магазин. Необычных покупателей засняли камеры видеонаблюдения.

Животные преодолели двойные раздвижные двери и не торопясь начали осматривать товары, пишет UPI.

Работники магазина пошутили, что бобры забрели под утро в магазин в поисках дешевых закусок.

Пользователи Сети, в свою очередь заметили, что бобры явно не нашли ничего себе по вкусу, так как один из них довольно быстро покинул магазин, а второй некоторое время разгуливал по торговому залу, будто не мог определиться с выбором.

На помощь пришли сотрудники, которые вежливо проводили нерасторопного бобра к выходу.

По их словам, вблизи магазина есть река, и животные живут именно там.

27 ноября сообщалось, что в США в отделение полиции зашел медведь. Животное с легкостью открыло дверь и перепугало всех офицеров.

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