Медведь прогулялся по полицейскому участку в США и перепугал офицеров

В отделение патрульной полиции на шоссе Траки (штат Калифорния) зашел медведь. Нежданный гость попал на видео и стал звездой соцсетей.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News в Twitter.

На кадрах видно, как животное с легкостью открывает входную дверь в участок и не спеша заходит в помещение. Спокойно прогулявшись возле автомата с едой и зайдя в соседнюю комнату, хищник тем же путем покидает отделение.

Реакция полицейских в кадр не попала, однако через пару секунд следом за любопытным медведем выбежали двое вооруженных офицеров. Видимо, подобный визитер их очень удивил. Чем закончился инцидент, не сообщается.

UNEXPECTED VISITOR: This bear had no trouble opening the door as it strolled right into a highway patrol office in Truckee, California, checking out the vending machines as it wandered by.



Moments later, two armed officers follow the animal out the door. https://t.co/UMjqPuWRGk pic.twitter.com/CMKT1mgShe