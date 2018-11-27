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Медведь прогулялся по полицейскому участку в США и перепугал офицеров

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Фото: facebook.com/California Highway Police
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В отделение патрульной полиции на шоссе Траки (штат Калифорния) зашел медведь. Нежданный гость попал на видео и стал звездой соцсетей.

Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал ABC News в Twitter.

На кадрах видно, как животное с легкостью открывает входную дверь в участок и не спеша заходит в помещение. Спокойно прогулявшись возле автомата с едой и зайдя в соседнюю комнату, хищник тем же путем покидает отделение.

Реакция полицейских в кадр не попала, однако через пару секунд следом за любопытным медведем выбежали двое вооруженных офицеров. Видимо, подобный визитер их очень удивил. Чем закончился инцидент, не сообщается.

24 ноября в соцсетях появилось видео, на котором огромный медведь утешает загрустившего у окна хозяина.

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