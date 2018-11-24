Огромный медведь пришел утешить загрустившего у окна хозяина

Одиноко, грустно и холодно бывает даже настоящему мужчине. Хорошо, если рядом есть надежный товарищ, пусть даже он и медведь.

Косолапый решил, что хозяин грустит у окна, и начал его утешать, как мог. Вот она, настоящая дружба!