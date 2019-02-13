Рыси появились в заповеднике в подмосковном Серпухове

Следы рысей обнаружили на территории Приокско-Террасного заповедника в Серпухове. Животные считаются редкими для Московской области.

По данным отдела экологического просвещения и познавательного туризма заповедника, в течение месяца специалисты находили следы рыси. Она то уходила, то приходила на охраняемую природную территорию. Сотрудники заповедника не исключают, что речь идет не об одном, а двух зверях, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

При этом специалисты уточняют, что рыси вряд ли будут постоянно обитать в Приокско-Террасном заповеднике. Хищникам нужна огромная территория, тогда как заповедник занимает участок размером 7х7 км.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали дикую рысь во дворе многоквартирного дома в Улан-Удэ. Напуганного хищника заметила женщина, которая пошла выгуливать собаку. Рысь пряталась под балконом.