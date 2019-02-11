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Тигра Амура передадут администрации Приморья

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Власти Хабаровского края передадут тигра Амура администрации Приморья. Об этом 11 февраля сообщил в своем аккаунте в Instagram хабаровский губернатор Сергей Фургал.

По его словам, тигра необходимо оставить там, где он привык жить. Фургал заметил, что администрация долго изучала этот вопрос и пришла к выводу юридически закрепить нахождение тигра на территории Приморья. Животное не передают сафари-парку или частным лицам, отметил он.

Помимо этого губернатор выразил надежду, что приморские власти оперативно примут решение по этому вопросу.

Тигр принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении зоосада «Приамурский», откуда в 2012 году его передали в приморский Сафари-парк по программе размножения амурских тигров.

Амур прославился тем, что подружился с козлом Тимуром, которого привели ему на съедение, и жил с ним некоторое время в одном вольере.

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