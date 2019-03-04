Москвичам посоветовали весной носить зонт для защиты от ворон

Жителям и гостям Москвы во время весенних месяцев рекомендуется носить с собой зонт для защиты от ворон, которые в это время года становятся агрессивными. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин.

По его словам, стаи ворон в период гнездования «достают» москвичей и даже могут быть опасны.

«Они нападают, защищая свое потомство, особенно когда у них появляются слетки. Бывает, что вороны выбирают себе одну жертву в доме, и, когда человек выходит, на него сразу нападает вся стая. И для защиты в таких случаях мы рекомендуем постоянно носить с собой зонты», — сказал Мишин.

По его словам, избегать птиц не получится, поскольку они постоянно находятся вокруг нас. Мишин посоветовал в случае нападения ворон «не вступать в конфликт».

3 марта сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш фермеры, выращивающие мак, пожаловались на налеты зависимых от опия попугаев. По их словам, птицы уничтожают немалую часть урожая, который в этом году и так невысок из-за дождей.