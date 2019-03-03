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Стая воронов напала на детеныша нерпы в Архангельске

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Фото: РЕН ТВ
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Специалисты Центра помощи дикой фауне Архангельска «Мата-Мата» спасли детеныша нерпы, которого атаковала стая воронов.

Заметили умирающего от голода нерпенка местные жители. Они позвонили в службу спасения, однако работники МЧС сообщили, что не будут помогать животному, так как его возможная смерть — результат естественного отбора.

Тогда жители обратились к зоозащитникам, которые перенесли животное в помещение с комфортной температурой, круглосуточно за ним наблюдали и кормили.

Отмечается, что существовали серьезные опасения за жизнь нерпы, но сейчас состояние животного приходит в норму. После этого ей организуют вольер с водой.

В ноябре 2018 года съемочная группа «Би-би-си» подверглась жесткой критике после того, как спасла группу пингвинов в Антарктиде. Тем самым они нарушили негласное правило не вмешиваться в происходящее в дикой природе.

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