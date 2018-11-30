Британских журналистов раскритиковали за спасение пингвинов в Антарктиде

Съемочная группа «Би-би-си» подверглась жесткой критике после того, как спасла группу пингвинов в Антарктиде, пишет The Guardian.

Птицы после шторма застряли в овраге и никак не могли выбраться. Журналисты, находящиеся в регионе на съемках, вырыли для них борозду в снегу и помогли пингвинам покинуть ловушку.

Однако тем самым они нарушили негласное правило не вмешиваться в происходящее в дикой природе и обрушили на себя гнев ученых и простых пользователей Сети.

«Присутствие человека не должно отражаться на происходящих в природе процессах», –– отметил кинооператор Дуг Аллана.

Такого же мнения оказался и британский писатель Филипп Хоар. По его словам, он оказался в похожей ситуации во время съемок кашалотов на Шри-Ланке. Лодка писателя оказалась в месте охоты косаток на китов, и Хоар отплыл подальше, чтобы не мешать животным, хотя китов ему было жалко.

При этом известный натуралист Дэвид Аттенборо заявил, что поступил бы так же, как и журналисты «Би-би-си».

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