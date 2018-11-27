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В Антарктиде найдены следы крупной катастрофы 4 тыс. лет назад

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Фото: wikipedia.org
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Ученые из Института наук о Земле Жауме Алмера (Испания) доказали, что остров вулканического происхождения Десепшен в Антарктиде образовался 3980 лет назад, а не 8300 лет назад, как предполагалось ранее. Выводы исследователей опубликованы на сайте организации. 

Десепшен, известный еще как остров Обмана, был открыт в 1820 году мореплавателем Эдвардом Брансфилдом. Он представляет собой один из двух активных вулканов в Антарктиде. За последние 200 лет было зафиксировано более 20 его извержений, отмечает «Российская газета»

Специалисты доказали, что Десепшен образовался из-за обвала вулканической кальдеры. Верхняя часть вулкана обрушилась из-за опустошения магматической камеры, в результате чего образовалась впадина диаметром около 8 км. Это природное событие стало самым крупным на континенте за последние 11 700 лет.

Сейчас остров Обмана имеет форму подковы, диаметр которой 14 км. Затопленная кальдера Десепшна считается одной из лучших естественных гаваней региона. 

Ранее ученые обнаружили новую причину таяния ледников Антарктиды. Оказалось, что под ее восточной частью располагается крупный радиоактивный источник тепла

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