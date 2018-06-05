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Умирающего нерпенка спасли на побережье Ладожского озера

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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На берегу Ладожского озера нашли очередного одинокого нерпенка. Детеныш лежал на пляже недалеко от Владимирской бухты в Ленобласти. 

Животное доставили в петербургский центр реабилитации, расположенный в Репино (Курортный район). Нерпа весит всего 4,5 кг и находится тяжелом состоянии. Однако малыш уже проявил боевой характер — при каждом удобном случае детеныш начинает кусаться, передает телеканал «78». Нерпа настолько истощена и слаба, что пока специалисты Центра не могут однозначно прогнозировать ее выздоровление.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» помогают нерпе Ире, которая, по всей видимости, запуталась в браконьерской леске и сорвала свои когти до фаланг. Жительница села Ракушка Ольгинского района обнаружила животное на побережье. Детеныш ларги пролежал там один двое суток.

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