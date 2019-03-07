Прямой эфир

В Греции освободили задержанного российского бизнесмена Калинина

0
Фото: Global Look Press/Matthias Hauser/imagebroker
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Греции освободили российского предпринимателя Евгения Калинина, который был задержан по запросу Украины. Об этом в четверг, 7 марта, рассказал его адвокат Яннис Рахиотис.

Прийти на мировую: украинские кандидаты готовятся к диалогу с Москвой
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко рассматривают возможность переговоров с Россией, не отказываясь от курса на Запад

По его словам, Калинин был освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда.

«В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера», — цитирует Рахиотиса «РИА Новости».

Адвокат добавил, что Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, члены которой приехали в Афины.

Российского предпринимателя Евгения Калинина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции. Сам россиянин заявил, что его арест является незаконным, а местные власти «захватили его в заложники» в интересах Украины, пишет «Федеральное агентство новостей».

Киев обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец».

6 марта генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что дело имеет политическую составляющую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чайка заявил о политической составляющей при аресте Калинина в Греции
Задержанный в Греции россиянин назвал себя заложником

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017