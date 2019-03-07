В Греции освободили задержанного российского бизнесмена Калинина

В Греции освободили российского предпринимателя Евгения Калинина, который был задержан по запросу Украины. Об этом в четверг, 7 марта, рассказал его адвокат Яннис Рахиотис.

По его словам, Калинин был освобожден по указанию прокурора Афинского апелляционного суда.

«В решении прокурора указывалось, что он был арестован и заключен в тюрьму по ошибке, поскольку против него не было международного ордера», — цитирует Рахиотиса «РИА Новости».

Адвокат добавил, что Калинин уже вылетел в Москву вместе со своей семьей, члены которой приехали в Афины.

Российского предпринимателя Евгения Калинина, прибывшего в Грецию в командировку, задержали в афинском аэропорту вечером 28 февраля. Суд рассмотрел дело и поместил его в тюрьму до поступления украинского запроса об экстрадиции. Сам россиянин заявил, что его арест является незаконным, а местные власти «захватили его в заложники» в интересах Украины, пишет «Федеральное агентство новостей».

Киев обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако, по словам адвоката, дело является политическим. Калинин входит в список сайта «Миротворец».

6 марта генпрокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что дело имеет политическую составляющую.