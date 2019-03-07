Посольство США подтвердило задержание двух американцев в Новороссийске

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан подтвердила, что два гражданина Соединенных Штатов были задержаны в Новороссийске. Об этом 7 марта сообщает «РИА Новости».

«Мы можем подтвердить, что двое американцев были задержаны в Новороссийске. Оказание содействия американским гражданам за границей — наш главный приоритет. По соображениям конфиденциальности мы не можем предоставить другой информации», — сказала она.

Вечером 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что правоохранители задержали несколько граждан США в Новороссийске. Детали и причины инцидента не уточнялись.

Перед этим издание The Daily Beast сообщило, что в России задержаны двое членов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Данная религиозная организация принадлежит к течению мормонов.