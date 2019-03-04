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Грузовик сбил двух женщин у американского посольства в Москве

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Автомобиль сбил двух женщин неподалеку от американского посольства в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 4 марта, со ссылкой на заявления очевидцев.

По данным телеканала, инцидент произошел днем на Новинском бульваре (район Арбат). Грузовик Kia сдавал задним ходом, водитель не заметил женщин, сбил их и протащил несколько метров. Автомобиль остановился только после того, как очевидцы подняли шум. 

В настоящий момент на месте работают правоохранительные органы. О состоянии пострадавших не сообщается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

17 февраля сообщалось, что москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. Водитель скрылась с места аварии, но сотрудники ГИБДД задержали ее менее чем через час. Позже выяснилось, что иномаркой владеет 35-летняя певица Юлия Райнер. Она же и была за рулем BMW. Райнер известна российскому слушателю как участница шоу «Голос-4».

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