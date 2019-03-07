Ученые рассказали об опасности фильтрованного пива

Фильтрованное пиво может быть опасно для здоровья человека, поскольку содержит в себе различные тяжелые металлы, в частности мышьяк и свинец. Результаты исследования были опубликованы на сайте издания Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Отмечается, что в процессе фильтрации пива концентрация тяжелых металлов в нем может превысить установленную норму. Так, содержание свинца и мышьяка в напитке, согласно результатам исследования, в восемь раз больше допустимого. При этом не известно, что является причиной этого, пишет Пятый канал.

Ученые считают, что подобный эффект «загрязнения» может появиться из-за диатомовой земли, так как именно диатомит используется для очищения алкоголя от осадка.

23 января немецкие ученые рассказали, как правильно хранить и пить крафтовое пиво, приготовленное с использованием сухого охмеления. При сухом охмелении хмель добавляется во время или после этапа ферментации сусла. Это позволяет избежать чрезмерной горечи, однако делает аромат напитка нестабильным.