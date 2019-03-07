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Ученые назвали способ защитить организм от болезни Альцгеймера

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Фото: Depositphotos
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Специалисты из медицинского центра Рочестерского Университета США выяснили, что причиной появления болезни Альцгеймера может быть недосып, поскольку именно глубокий сон помогает мозгу избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы. Результаты исследования были опубликованы на сайте вуза.

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Изучением вопроса занималась группа людей, которую возглавила исследовательница из Дании Майкен Недергаард.

«Сон играет критически важную роль для мозговой функции выведения шлаков, и наша работа свидетельствует о том, что чем глубже сон, тем лучше», — сказала она, добавив, что большое значение может иметь и качество сна.

В ходе исследования ученым удалось выяснить, что по недостатку сна можно также спрогнозировать появление болезни Альцгеймера у человека.

6 марта сообщалось, что сон способствует регенерации ДНК в клетках, что, в свою очередь, препятствует развитию рака и преждевременному старению. Ученые отметили, что во время бодрствования организм накапливает повреждения в ДНК. При этом выяснилось, что во время сна повышается динамика хромосом и активируется система восстановления генетического материала в каждом нейроне.

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