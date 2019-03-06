Прямой эфир

Ученые рассказали о новой опасности сладких газировок

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление сладких напитков усугубляет тяжесть симптомов рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Американской академии Неврологии, пишет EurekAlert!.

Специалисты проанализировали данные о пищевых привычках 135 человек, страдающих от этого заболевания, и оценили, насколько их рацион сказывается на проявлении склероза, а также то, насколько он был близок к рекомендованной для профилактики высокого давления диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Она предписывает употребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, нежирных молочных продуктов, курицы, рыбы и орехов.

Инвалидность добровольцев оценили по 10-бальной шкале, оказалось, что 30 добровольцев обладают тяжелой степенью.

Всех частников разделили на пять групп в зависимости от того, сколько сладких напитков они пили.

В итоге выяснилось, что употребление в день 290 калорий в виде сахаросодержащих напитков увеличивало риск развития тяжелой инвалидности в пять раз по сравнению с теми, кто редко пил газировку.

«Хотя эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями, и результаты не говорят о том, что газированные и подслащенные напитки обязательно вызывают более тяжелую нетрудоспособность, мы знаем, что газированные напитки не имеют питательной ценности, и люди с рассеянным склерозом, возможно, решат исключить их из своего рациона», –– подвела итог автор исследования из больницы Святого Иосифа в Бохуме (Германия) Элиза Майер-Гердинг.

Рассеянный склероз — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое характеризуется разрушением центральной нервной системы из-за повреждения оболочки нервных клеток головного и спинного мозга.

Средняя продолжительность жизни больных на 10 лет меньше, чем у здоровых людей. Эффективных методов лечения болезни пока не найдено.

13 февраля ученые рассказали, чем опасно употребление жирной и сладкой пищи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пока Паркинсон спит: найден способ выявить болезнь на ранней стадии
Новый подход позволит медикам диагностировать заболевание задолго до проявления симптомов
Названа опасность употребления антибиотиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017