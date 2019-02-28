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Названа опасность употребления антибиотиков

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Ученые из Дании выяснили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний, а также возникновения аутизма и умственной отсталости у детей, пишет The Conversation.

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Всего специалисты исследовали здоровье более 1 млн человек, родившихся между 1995 и 2012 годом. Оказалось, что тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства примерно в 1,84 раза, а прием антибиотиков увеличивал эту вероятность еще в 1,4 раза.

Исследователи выяснили, что дети, при лечении которых часто прибегали к помощи антибиотиков, страдали от расстройств шизофренического спектра, обсессивно-компульсивных расстройств, умственной отсталости, расстройств аутического спектра и синдрома дефицита внимания.

По словам ученых, такая связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой — антибиотики вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварительного тракта, в результате чего ухудшаются когнитивные способности.

В мае прошлого года петербургские ученые представили результаты исследования, в котором проанализировали воздействие широко применяемых в больницах цефалоспориновых антибиотиков на деятельность мозга. Как пишет «Газета.ру», оказалось, что судороги после терапии антибиотиками ― достаточно распространенное явление.

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