Росздравнадзор объявил об отзыве из обращения еще одного лекарства

Венгерский лекарственный препарат «Эпистат» отзывают из обращения в России, так как сoдержащийcя в нем фенспирид может негативно отразиться на здоровье сердца. Соответствующее письмо опубликовано во вторник, 19 февраля, за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко.

14 февраля из обращения отозвали препарат «Эреспал», содержащий аналогичное вещество.

Росздравнадзор предлагает предоставить в службу сведения о возврате всех серий препарата поставщикам. Также к документу прилагается письмо компании «Гедеон Рихтер», отправленное на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко.

«В связи с неблагоприятным соотношением «польза–риск» при применении данных препаратов ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, являясь держателем регистрационных удостоверений, сообщает о решении изъять из обращения все серии лекарственных препаратов «Эпистат», — говорится в тексте.

Документ датирован 15 февраля 2019 года.

Ранее в феврале сообщалось, что Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии. Дополнительные исследования показали, что особенно это лекарство опасно для тех, кто уже страдает сердечными недугами. Однако и у здоровых людей при длительном приеме фенспирид может вызвать необратимые последствия.