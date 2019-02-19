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Росздравнадзор объявил об отзыве из обращения еще одного лекарства

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Венгерский лекарственный препарат «Эпистат» отзывают из обращения в России, так как сoдержащийcя в нем фенспирид может негативно отразиться на здоровье сердца. Соответствующее письмо опубликовано во вторник, 19 февраля, за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко.

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14 февраля из обращения отозвали препарат «Эреспал», содержащий аналогичное вещество.

Росздравнадзор предлагает предоставить в службу сведения о возврате всех серий препарата поставщикам. Также к документу прилагается письмо компании «Гедеон Рихтер», отправленное на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаила Мурашко. 

«В связи с неблагоприятным соотношением «польза–риск» при применении данных препаратов ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, являясь держателем регистрационных удостоверений, сообщает о решении изъять из обращения все серии лекарственных препаратов «Эпистат», — говорится в тексте.

Документ датирован 15 февраля 2019 года.

Ранее в феврале сообщалось, что Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии. Дополнительные исследования показали, что особенно это лекарство опасно для тех, кто уже страдает сердечными недугами. Однако и у здоровых людей при длительном приеме фенспирид может вызвать необратимые последствия.

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