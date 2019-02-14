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Популярное лекарство от кашля признали смертельно опасным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Французское национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья приостановило действие регистрационных удостоверений препаратов, содержащих фенспирид, из-за риска возникновения аритмии. В России данное вещество содержится в лекарстве от кашля «Эреспал». 

По данным РЕН ТВ, особенно это лекарство опасно для тех, кто уже страдает сердечными недугами. Однако и у здоровых людей при длительном приеме фенспирида может вызвать необратимые последствия.

«Эреспал» часто назначают для лечения кашля, возникающего при различных воспалительных процессах и инфекциях, также он применяется для лечения бронхиальной астмы. Сейчас российское представительство компании обсуждает с Минздравом дальнейшую судьбу медикамента в России.

В октябре прошлого года ученые из университета Восточной Финляндии сообщили, что антибиотики не только уничтожают «хорошие» бактерии, но и способны вредить организму куда серьезнее.

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