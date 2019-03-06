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Ученые нашли способ излечить ВИЧ

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Фото: TASS/ZUMA/Giannis Papanikos
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ВИЧ-инфекцию можно полностью уничтожить в организме с помощью пересадки костного мозга и менее агрессивного лечения. Об этом говорится в докладе ученых Кембриджского университета, посвященном второму в истории случаю излечения от ВИЧ, пишет журнал Nature.

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5 марта издание Daily Mail сообщило, что житель Великобритании может стать вторым пациентом в истории, полностью излечившимся от вируса иммунодефицита человека.

В 2016 году британцу пересадили костный мозг донора с мутацией CCR5, которая делает его устойчивым к ВИЧ.

Через год мужчина перестал принимать антиретровирусные препараты, а позже из его организма полностью исчезли инфицированные клетки.

Однако он также страдал от рака крови и проходил химиотерапию.

«Хотя в период 18-месячного перерыва после лечения рано делать вывод о том, что пациент вылечен, эти данные предполагают, что только трансплантации клеток с мутацией CCR5 достаточно для достижения ремиссии ВИЧ-1», –– говорится в публикации ученых.

Руководитель исследования Равиндра Гупта заявил, что говорить о полном излечении пациента можно будет, только если инфицированных клеток в организме не будет более длительное время.

При этом он подчеркнул, что пересадка стволовых клеток не обязательно должна сопровождаться агрессивным лечением.

Исследователь из Имперского колледжа Лондона Грэм Кук отметил, что такой тип лечения не подойдет ВИЧ-инфицированным, которые не больны раком и не нуждаются в трансплантации костного мозга.

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