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В Швеции оценили военный потенциал российских «Искандеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» демонстрируют совершенно новый уровень военного потенциала России, пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

По словам военного эксперта Робина Хэггблума, «Искандер» — гораздо больше, чем баллистическая ракета, так как не все характеристики комплексов известны из-за военной тайны.

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Кроме того, «Искандеры» могут обладать и ядерным потенциалом, а как противостоять такому оружию — не совсем понятно, пишет он.

«Чаще всего «Искандером» называют именно баллистическую ракету «Искандер-М» или систему 9K720. Траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, так как она может маневрировать, но она не способна, например, подняться, если уже устремилась к земле», –– отмечает Хэггблум.

Он указывает, что сбить такую ракету очень трудно, так как, устремляясь к земле, она достигает очень больших скоростей.

По мнению эксперта, заявленная способность американских систем Patriot сбивать подобные ракеты очень спорна. При этом на закупку Patriot Швеция потратила огромную сумму примерно в 30 млрд крон (210 млрд рублей).

Хэггблум считает, что «Искандеры» и российские системы «Калибр» с радиусом действия в 2 тыс. км несут потенциальную опасность для Скандинавии, так как страны региона находятся в зоне досягаемости Балтийского и Северного флота России.

«У российской армии есть от 10 до 12 бригад с «Искандерами». У каждой бригады — по 12 самоходных пусковых установок с двумя ракетами на каждой. Это значит, что за раз может быть выпущено не более 288 ракет», –– пишет он, отмечая, что даже 100 таких ракет будут представлять огромную проблему для Финляндии, которая делает упор на ПВО средней дальности.

В феврале американские эксперты испугались «мощнейшего щита» России в виде зенитно-ракетных комплексов С-400.

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