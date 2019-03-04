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В Совфеде оценили опасность китайских ракет для России

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Фото: Global Look Press/Zhang Guojun
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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не согласился с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, ранее заявившей о том, что китайские ракеты угрожают России, сообщает 4 марта «РИА Новости».

«Это просто слова, китайские ракеты не несут никакой угрозы для России», — сказал сенатор Джабаров.

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Ранее фон дер Ляйен отметила, что китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения Россией пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода.

В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новое всеобъемлющее соглашение, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности.

Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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