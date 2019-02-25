В США оценили готовность российского истребителя Су-57

Американское издание The National Interest 23 февраля обратило внимание на недавнее интервью президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в котором он заявил о том, что первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже к концу этого года.

Как отмечает издание, его заявления весьма уверенно прозвучали на фоне пессимистичных прогнозов западных аналитиков, считавших, что производство Су-57 вряд ли начнется ранее 2027 года. Поэтому есть основания назвать программу по созданию самолета успешной.

Однако автор статьи заметил в интервью несколько, по его мнению, неясных деталей. Во-первых, его сомнения коснулись новейшего мощного двигателя «Изделие-30», которым должны снабдить Су-57. Благодаря этим мощным двигателям авиасудна смогут развивать сверхзвуковую скорость, не нанося ущерба своей малозаметности. Первые прототипы самолета были созданы с более старым двигателем Ал-41 и неизвестно, появится ли «Изделие-30» на первых выпущенных самолетах, отмечает издание.

Во-вторых, автору неясно, как Объединенная авиастроительная корпорация справилась ценой истребителей, которая «взлетела» после выхода Индии из совместного производства Су-57. Как пишет издание, несмотря на имеющееся у России количество средств для разработки самолетов, решении Индии о дальнейшем сотрудничестве может сильно повлиять на финансовую стабильность проекта.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, разработанный на замену Су-27. Самолет был создан с применением технологий малозаметности. Первый полет машина совершила в 2010 году.

Истребитель во многом превосходит американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, способные решать лишь определенные задачи.

В ноябре 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-глава ВКС России Виктор Бондарев высоко оценилтехнические, летные и боевые характеристики аппарата.