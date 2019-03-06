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Украина подготовила план на случай прекращения транзита российского газа

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Фото: TASS/Zuma/Danil Shamkin
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев подготовил план действий на случай, если не сможет договориться с Россией о новом договоре на транзит газа в Европу, сообщает 5 марта издание «Укринформ».

В частности, после завершения текущего контракта 31 декабря 2019 года, Киев намерен придерживаться «плана А» и принять новые приложения к соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство.

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Помимо этого, Киев рассчитывает и на поддержку со стороны Вашингтона.

«Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», — отметила Зеркаль.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко допустил, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу.

26 февраля министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.

21 января Новак заявил, что для сохранения транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года новый договор должен быть привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Он подчеркнул, что Киеву нужно будет представить четкие правила работы своей ГТС, в том числе параметры по тарифу, который не будет уступать другим газопроводам, таким как «Северный поток» и «Турецкий поток».

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.

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