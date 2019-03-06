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В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита

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Фото: TASS/ZUMA/Danil Shamkin
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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко полагает, что Украина полностью потеряет транзит российского газа в Европу.

По его мнению, после окончания строительства «Северного потока — 2» в 2020 году причин для продолжения поставок топлива через украинскую территорию у Москвы не будет.

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«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 млрд кубических метров — полный ноль. <…> Не будет необходимости для России использовать украинский транзитный путь. И они не будут искать даже причины — просто не будут использовать украинскую ГТС», — цитирует его «Укринформ».

По словам Витренко, о таком сценарии говорит позиция России во время трехсторонних переговоров под эгидой Еврокомиссии по транзиту газа в Европу через Украину.

«Даже если мы продолжим этот транзитный контракт, они могут сказать и скажут в 2020 году: извините, но мы имеем «Северный поток — 2», нам не нужен украинский путь. Или залезут в наш политический двор — мол, вы не являетесь в дальнейшем независимой страной. Учитывая ситуацию во время этих трехсторонних переговоров, я не вижу никаких оснований для оптимизма», — добавил он.

Схожее заявление сделал 4 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он выразил уверенность, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» сделают газотранспортную систему страны Украины невостребованной.

Контракт по транзиту газа между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.

Москва не раз отмечала, что готова пойти навстречу Украине и сохранить часть транзита после запусков новых газопроводов.

Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия для этого.

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