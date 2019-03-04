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Еврокомиссия заявила о введении газовой директивы до запуска СП-2

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Доработанная газовая директива предположительно вступит в силу до запуска «Северного потока – 2» (СП-2) и будет распространяться на этот проект. Об этом 4 марта сообщил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

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«Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали о возможности ввести ее (директиву. — Ред.) в действие как можно быстрее — на следующий день после публикации [в официальном журнале Евросоюза], и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне», — цитирует Ристори ТАСС.

Согласно новым нормам, газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам. В частности, оператором «Северного потока – 2» должна выступать независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должна быть зарезервирована под прокачку газа от независимых поставщиков.

20 февраля Совет Евросоюза одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, теперь он может вступить в силу в июне.

Позже, 28 февраля, оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер рассказал «Известиям», что поправки в Газовую директиву Европейского союза могут осложнить, но не остановить реализацию «Северного потока – 2». Возведение газопровода ведется строго по расписанию в соответствии с европейским законодательством.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа.

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