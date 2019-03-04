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Миллер надеется, что «Северный поток – 2» не повторит судьбу «Южного»

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Глава энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер рассчитывает на то, что газопровод «Северный поток – 2» не повторит судьбу нереализованного «Южного потока». Об этом он заявил представителями СМИ по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с его болгарским коллегой Бойко Борисовым.

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«По-видимому, нет», — ответил Миллер на соответствующий вопрос. Он напомнил, что на смену «Южному потоку» пришел «Турецкий поток», который стороны реализовали, опередив график. «Две нитки нового морского газопровода через Черное море построены раньше срока», — цитирует председателя правления «Газпрома» ТАСС.

20 февраля Совет Евросоюза (ЕС) одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Перед этим документ согласовали Европарламент и Еврокомиссия, он может вступить в силу в июне. По новым нормам газопроводы из третьих стран, проходящие через территориальные воды государств ЕС, должны соответствовать некоторым правилам.

Так, добывающей газ компании запретили являться в то же время владельцем трубопровода. Изменятся и правила установления тарифов на топливо третьими лицами.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью обеспечения поставок газа в Европу. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, которая боится потерять транзит российского газа, и США, планирующие продавать ЕС свой сжиженный природный газ.

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