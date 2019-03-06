Российский боец Волков рассказал о подготовке к бою с голландцем Оверимом

20 апреля в России пройдет второй турнир под эгидой американской организации UFC. В этот раз вечер смешанных единоборств примет питерский Дворец спорта «Юбилейный». Главным поединком станет бой российского тяжеловеса Александра Волкова с легендарным голландцем Алистаром Оверимом.

В интервью «Известиям» 30-летний российский спортсмен рассказал о подготовке к схватке.

«Подготовка идет уже очень долго — месяца два. Тренируюсь традиционно в своей команде «Стрела» в Москве. Там созданы все условия для подготовки бойцов-профессионалов», — сообщил Волков.

Он также рассказал о значении предстоящего боя для своей карьеры.

«Я вообще драться не люблю. (Смеется.) Просто хочу быть самым сильным бойцом на планете (…) Сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на поединке с Оверимом. Победа над ним — это самое главное. Моя главная задача — быть лучше самого себя в прошлых боях (…) Если я выиграю, то захочу проверить себя на еще более высоком уровне. Схватка с таким опытным бойцом, как Оверим, — серьезный вызов», — поделился спортсмен.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Драться не люблю»