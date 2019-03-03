Россиянин Магомедшарипов победил Стивенса в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Забит Магомедшарипов победил американца Джереми Стивенса на турнире UFC 235 в Лас-Вегасе.

Поединок прошел преимущественно в стойке. 28-летний россиянин был активнее оппонента и контролировал ход боя. В итоге судьи единогласно присудили победу Магомедшарипову.

По словам победителя, он хотел бы через один бой получить право на поединок за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

«Я надеюсь, что где-то через бой получится сразиться за пояс. Сначала хотелось бы получить соперника из топ-5, а потом, если всё будет хорошо, то и титульный бой», — сказал спортсмен после поединка.

На счету Магомедшарипова 17 побед и одно поражение.